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Marmaris Belediyesi de havai fişek kararına destek verdi
Marmaris Belediyesi de havai fişek kararına destek verdi
Sakarya’da birbiri ardına yaşanan kazaların ardından Muğla’nın Marmaris ilçe belediyesi, etkinliklerinde havai fişek kullanmama kararı aldı. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Marmaris Belediyesi olarak bundan sonra düzenleyeceğimiz hiçbir etkinlik, konser ve organizasyonda havai fişek kullanmayacağız" dedi.
Yaşam 10 Temmuz 2020 - 12:38

Sakarya'da havai fişek fabrikasında ve havai fişekleri taşıyan araçta meydana gelen patlamaların ardından Muğla'nın Marmaris ilçe belediyesi hiçbir etkinlikte havai fişek kullanmayacağını duyurdu.Geçtiğimiz Cuma günü Sakarya Hendek'teki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetmişti. Perşembe günü de patlamamış havai fişeklerin taşındığı kamyonda meydana gelen ve 3 askerin şehit olduğu patlamanın ardından Marmaris Belediyesi, hiç bir etkinlikte havai fişek kullanmama kararı aldı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Marmaris Belediyesi olarak bundan sonra düzenleyeceğimiz hiçbir etkinlik, konser ve organizasyonda havai fişek kullanmayacağız. Meydanları sevgimizle, gökyüzünü coşkumuzla renklendireceğiz. Yaşasın doğa, yaşasın insan” dedi. Konunun Ağustos ayı meclis gündemine alınarak resmi karara bağlanacağı bildirildi.

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