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Marmaris, ekimde de yaz gibi
Marmaris, ekimde de yaz gibi
Marmaris'te yazdan kalma günler yaşayan yerli ve yabancı turistler, ekim ayında denize girmenin keyfini sürdü.
Yaşam 3 Ekim 2018 - 10:04

Ülke genelinde havanın soğumasına karşın Marmaris’te yazdan kalma günler devam ediyor. Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin 30 dereceyi gösterdiği Marmaris’te turistler, ‘Oteller bölgesi’ olarak adlandırılan Uzunyalı mevkisinden Turban mevkisine kadar uzanan 6 kilometrelik mavi bayraklı plajlarda denize girip, su sporları yaparak güneşli havanın tadını çıkardı. Deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü Marmaris’te kimi turistler şezlonglarında uzanarak güneş altında bronzlaşmaya çalışırken, kimileri de şemsiye altında kitap okuyarak dinlenmeyi tercih etti. Sıcak yaz günlerindeki gibi kalabalık olan plajlarda renkli görüntüler oluştu. Uzunyalı Mevkisi’nde bazı turistler yürüyüş yaparken kimileri bisiklet ile eşsiz deniz manzarası eşliğinde pedal çevirdi. Kimileri de sahile konumlandırılmış aletlerde spor yaptı. Otel havuzları da plajları aratmayan kalabalıklara sahne oldu. Havuz başını dolduran tatilci ve turistler, gün boyu çocuklarıyla yüzdü, oyunlar oynadı.
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