Marmaris eylülde bir başka güzel

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Eylül ayının ilk günlerinde Marmaris’te hava sıcaklıkları mevsim normallerin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin 37 dereceyi gösterdiği şehir merkezinde plajların yanı sıra otel havuz başları doldu. Yüksek nemden bunalan Marmarisliler ve ilçede tatilini geçiren turistler, su sıcaklığının 20 dereceyi bulduğu denizde serinlemeye çalıştı. Atatürk Caddesi’nden İçmeler Mahallesi’ne kadar uzanan mavi bayraklı plajlar, turistlerin renkli görüntülerine sahne oldu. Büyük bölümü İngiliz ve Rus turistler, şezlonglara uzanıp güneşlendi, kitap okumayı tercih etti. Bazıları da çocuklarıyla gün boyu denize girip, oyunlar oynadı.

