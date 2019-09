Marmaris hayvan barınağına suç duyurusu

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir grup hayvansever, Belediyeye ait hayvan barınağında, hayvanlara kötü muamele yapıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Barınaktaki hayvanlara işkence yapıldığını iddia eden hayvanseverler, hasta hayvanların ölüme terk edildiğini savundu. Öte yandan, Marmaris Belediyesi’nin resmiinternet sitesinde 16 gün önce yayınlanan ‘Barınak tam not aldı’ başlıklı haber dikkat çekti.

Mustafa SARIİPEK

Marmaris Doğal Hayvan Hakları Platformu ve Marmaris Hayvan Hakları Derneği başkanları, Marmaris Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi hakkında hayvanlara işkence yapıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Duyuruda, hayvanların satılmasından, hasta olanların ölüme terk edilmesine kadar pek çok suçlama yer aldı. Barınak ve dernek temsilcilerinden oluşan bir grup hayvansever CHP Marmaris İlçe Yönetimini de ziyaret ederek konuyla ilgili yardım istedi.

HAYVANLARA ŞİDDET UYGULANIYOR

Marmaris Doğal Hayvan Hakları Platformu Başkanı emekli Jinekolog Dr. Semin Biter, “Veterinerler görevlerini tam olarak yapmadığını iddia ederek şöyle konuştu; “Hayvanlara şiddet uygulanıyor, hayvanlar hücrelerde tutuluyor. Cins köpekler el altından satılıyor. Hasta hayvanlar bir köşede kaderine terk edilmiş durumda ve yeterli yiyecek verilmiyor. Hayvanlar pis sular içinde barınmak zorunda kalıyor. Bazı bölümlere girmek ve hayvanların fotoğraflarını çekmek yasak”

ELİMİZDE BELGE VE VİDEOLAR VAR

Konuyu barınaktan sorumlu Belediye Başkan Yardımcısına anlattıktan sonra barınak yönetiminden daha fazla tepki gördüklerini ifade eden Biter, “Barınağa girişimiz yasaklandı, iftiralara maruz kaldık. Barınakta içki âlemi yapıp, köpek sattığımıza kadar söylentiler çıkartıldı. Bize işi gücü olmayan hayvan seven kadınlar demeye başladılar. Yukarıdaki şikayetlerimizin elimizde çekilmiş fotoğraf ve videoları var” diye konuştu.

ÇALINAN 2 PİTBULL VAR

Barınak yönetimi ile ilgili sorunlar yaşadığını belirten Marmaris Hayvan Hakları Derneği Başkanı Tülay Yıldız, “Olaylar bir gece tesadüf olarak bir pitbullun çalındığını öğrenerek emniyete haber vermemle başladı. Gece vakti polislerle barınağa giderek tutanak tuttuk. Daha sonra yine öğreniyorum ki bir başka pitbull barınağa sabah getirilip gece 12:00’de ortadan yok oluyor. Kamu kurumu olan bir yerde bu tür konuların emniyete bildirilmesi gerekir diyerek Emniyet'e gidince bana cephe alındı” ifadelerini kullandı. Yıldız, bir arkadaşlarını da, “Bu bilgileri sen verdin” şeklinde mobbing uygulanarak istifa ettirildiğini aktardı.

BELEDİYENİN SİTESİNDE BARINAK TAM NOT ALDI HABERİ

İddiaların odağındaki Marmaris Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi ile ilgili belediyenin sitesinde yer alan haberde, barınağı gezen meclis üyeleri ve hayvanseverlerin yapılan çalışmalara tam not verdiği belirtilmesi dikkat çekti.

Sitedeki ‘Barınak tam not aldı' haberinde şu bilgilere yer verildi; “Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın göreve gelir gelmez yenilenmesi talimatını verdiği Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi yeni yüzünün kapılarını ilk olarak meclis üyeleri, hayvanseverler ve gazetecilere açtı. Alt yapı ve fiziki şartlardaki yetersizlikleri nedeniyle yenilenmesine karar verilen barınağı gezdiren Marmaris Belediyesi Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk, hayvanların her türlü bakımı ve konforu için yenilenmenin devam edeceğini söyledi.”