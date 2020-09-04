Marmaris polisi turistlere maske dağıttı 

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, polisler yabancı turistlere maske dağıtımı yaptı. Rus uyruklu iki çift ve iki Türk rehber, polislerle birlikte maske dağıtarak kurallara uyulması konusunda bilgilendirme yaptı. Bin 200 maske, yaklaşık 3 saatte yabancı turistlere dağıtıldı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, dün akşam saat 21.00’den 00.00’a kadar Kordon Caddesi’nde bulunan Atatürk Anıtı önünde yabancı turistlere maske dağıttı. Kalabalık olan meydanda, iki Rus çift ve iki rehber, maske dağıtım yapan polislere gönüllü yardımcı oldu.

TURİSTLER GÖNÜLLÜ OLDU



Rus çiftler, maske takmayan yabancı uyruklu turistlere maske hediye ederek kurallara uymaları konusunda uyarıda bulundu.

Cadde üzerinde dolaşan ve park halindeki polis araçlarından megafonla İngilizce ile Rusça “Değerli misafirlerimiz corona virüsü salgını ile birlikte yeni bir döneme giriyoruz artık kontrollü sosyal hayat dönemindeyiz lütfen rehavete kapılmayalım tedbiri elden bırakmayalım maske takmaya sosyal mesafeye ve el temizliğine dikkat edelim tüm kurallara hassasiyetle uyarak bu dönemi de hep birlikte aşacağız. Sabrınız ve dikkatiniz için teşekkür ederiz” şeklinde anons yapıldı.(DHA)