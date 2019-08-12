Marmaris sahillerinde bayram çöpü

‘Kapının önünden denize girilen kent’ olarak ünlenen, mavi bayraklı plajlarıyla dikkat çeken Muğla’nın Marmaris ilçesi sahili bayram ve tatil günlerinde adeta çöplüğe dönüştürülüyor. Halk Plajına gelenler yanlarında getirdikleri yiyecek ve içeceklerin atıklarını kumsala bırakarak oradan ayrılmaları büyük sıkıntı yaratıyor. Belediye temizlik yetkilileri ancak sabaha karşı temizlik yapabilmeleri nedeniyle kirlilik görüntüleri gün boyu devam ediyor.

Halkın duyarsızlığının, bulundukları ortamı kirletmelerinin en büyük örneği Marmaris'in mavi bayraklı plajlarında yaşanıyor. 24 yıllık arıtması ve alt yapısıyla örnek şehir olan ve hemen her kapının önünden denize girilebilen Marmaris özellikle uzun süreli tatil günlerinde plajları atıklardan geçilmiyor. Duyarsız vatandaşlar çöplerini bulundukları yere bırakarak ayrılmaları belediye temizlik ekiplerini de zor durumda bırakıyor. Gündüz saatlerinde vatandaşları rahatsız etmemek için işlem yapamayan görevliler ancak sabaha karşı gün ışıdığında çevre temizliği yapabilmekten ve insanların duyarsızlığından yakınıyor.