Marmaris ve Datça’ya bahar erken geldi

Marmaris ve Datça kışı görmeden baharı yaşamaya başladı. Badem ağaçları, Datça'da Aralık ayı sonu, Marmaris'te ise Ocak ayı ortalarında çiçek açtı. Bademleri erik ağaçları izledi. Bazı yollarda papatyalar ile bahçe çiçeklerinin de açtığı gözlendi.

Muğla’nın Marmaris ve Datça ilçeleri tam anlamıyla kışı görmeden baharı yaşamaya başladı. Datça'da Aralık ayı sonu itibariyle erkenci bademler çiçek açarken Ocak ayı ortalarında bahar Marmaris'e de erken geldi. Badem ve erik ağaçları çiçek açtı. Bazı yollarda papatyalar ile bahçe çiçeklerinin de erken açtığı gözlendi.

Hava sıcaklıkları kış aylarında bile özellikle Marmaris ve çevresinde 14 derecenin altına fazla düşmedi. Bir iki gün 7-8 dereceleri gören ilçe genelinde öğleden sonra sıcaklıklar 14-15 derecelere çıktı. Ortalama Ocak ayı sıcaklığı da 18 derece civarında seyredince ilçenin özellikle kırsal kesimlerinde badem ve erik ağaçları çiçek açtı.



DATÇA DA ERKEN BEYAZA BÜRÜNDÜ

Yaz kış temiz ve serin havasıyla ünlü Datça'nın ılıman bölgeleri, tarihi antik kent Knidos yolu üzerindeki Bağlaryüzü mevkii, Mesudiye, Palamutbükü, Cumalı, Yazı ve Hızırşah Mahallelerinde bademler Aralık ile Ocak ayında açmaya başlarken bu sene özellikle Bağlaryüzü ve Hızırşah bölgelerinde bazı erkenci bademler çağla vermeye bile başladı.



MARMARİS'İN KIRSAL MAHALLELERİNDE ERKEN UYANIŞ



Marmaris merkezden daha çok Turgut, Selimiye, Bozburun, Söğüt ve Taşlıca gibi kırsal mahallelerdeki badem ve erik ağaçları gelinliklerini önceki yıllara oranla erken giydi. Bazı bahçe bitkileri de çiçeklenirken yol kenarlarındaki papatyaların da yollara güzellik kattığı gözlendi.

