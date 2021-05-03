Marmaris’e turistler deniz ve sessizliğin keyfini çıkardı

Türkiye genelindeki 29 Nisanda başlayan 17 Mayısa kadar sürecek olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle Marmariste, muaf olanlar dışındaki vatandaşlar evlerine kapandı.

Kısıtlama sonrası ilçeye ilk turist kafilesi ise dün akşam saatlerinde geldi. Bugün sabah saatlerinde bir kafile daha ilçeye ulaştı. Ukrayna, Lübnan, Filistin, Danimarka ve Azerbaycan’dan gelen 400 turist, oteller bölgesi olarak adlandırılan Uzunyalı mevkiindeki 2’si 5 yıldızlı, 1’i de 3 yıldızlı otellere yerleşti.

Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrenin 29 derece gösterdiği ilçe merkezinde çoğunluğu Ukraynalı turistler, sahil yolunda aileleriyle yürüyüş yaptı. Mekanların pandemi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kapalı olmasıyla nedeniyle, deniz manzarasını seyredip, hatıra fotoğraf çektiren turistler, otellerine döndü.

Kimileri otelin havuz başını kimileri de plajını doldurdu. Sessizliğin hakim olduğu plajlarda yabancı turistler sere serpe uzanıp, güneşlendi, kitabını okudu. Bazıları ise kumsalda çocuklarıyla oynayıp, anın tadını çıkardı.

Uzunyalı mevkiinde denize giren turistler görüldü. Açık olan su sporları istasyonuna gelen Lübnan, Filistin ve Ukraynalı genç turistler jet ski ile heyecan yaşadı. Kimileri sürat teknesiyle körfezde tur attı. (DHA)