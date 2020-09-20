Marmaris’e yine yaban domuzları indi, mahalleli besledi 

Muğla'nın Marmaris ilçesinde artan yaban domuzu sürüsü görüntüleri yerli ve yabancı birçok turisti şaşkına çevirirken, bu duruma alışık olan bazı mahalle sakinleri hayvanlara yiyecek verdi.

Ormanlık alanlardan Marmaris merkeze kadar inen yaban domuzu sürüleri ara sokaklardaki bahçelere girerek yiyecek arıyor. Yavruları ile birlikte sürü halinde ilçe merkezinin ana cadde ve sokaklarında dolaşan yaban domuzları otomobillerden korkmadan rahatça gezerken, yerli ve yabancı birçok turistin de ilgi odağı oldu.

VATANDAŞLAR CEP TELEFONUYLA KAYDETTİ



Birçok vatandaş bu anları ise cep telefonları ile kaydetti. Bazı mahalle sakinleri ekmek veya çeşitli yiyeceklerle yaban domuzlarını beslerken, bazı vatandaşlar ise yüksek sesle bağırarak ürküttükleri sürüleri evlerinin çevresinden uzaklaştırmaya çalıştı. Yaşanan durumun bir süredir bu şekilde olduğunu dile getiren mahalle sakinlerinden Mehmet Özçelik, domuzlara alıştıklarını ve artık domuzlarla komşu olduklarını söyledi. Bir diğer mahalle sakini ise domuzların etrafı pislettiğini ve insanlarda korku yarattığını ifade etti.