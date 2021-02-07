Muğla'nın Marmaris İlçesi'nin otellerin en yoğun olduğu Siteler Mahallesi'nin muhtarlığı, 8 yıldır Gülizar Pekpak namıdiğer Marmaris'in iyilik meleği: Muhtar Anne'de. Pekpak, 2013 yılında muhtarın istifasıyla emrivaki olarak azalıktan muhtarlığa getirildi. O günden beri adeta ihtiyaç sahiplerinin imdadına koşan bir iyilik meleği. 3 dönemden bu yana muhtarlığını sürdürdü. Muhtar Anne, Atatürk'ün emaneti ülkesi için çırpındığını söyleyen bir Türk kadını. Muhtarlık binasında pişirdiği yemeklerle ihtiyaç sahiplerini doyuran, yardıma muhtaçlara kol kanat gererek öğrencilerin hamisi olmayı sürdüren Gülizar Pekpak SÖZCÜ HaftaSonu'na konuştu:

– Veren el, alan elden her zaman üstündür. Şükürler olsun binamızdan içeri siyasi, siyasetini kapıda bırakıp girer. Biz modern Türkiye'de yaşıyoruz ve bu modeli yürütmemiz lazım. Sabah kapıyı açıyorum karşımda Atatürk. İşte o anda var ya “ohhh” diyorum. Bir bardak çayımı Atatürk ile göz göze içiyorum ve içim huzurla dolarak güne başlıyorum.

– Kış nüfusu 2 bin, yaz nüfusunun ise 10 binin üzerine çıkan Siteler çok güzel bir yer, burada olmak insanlara ayrıcalık yaratıyor. Burası Marmaris'in göbeği. Eğer oteller benden destek isterlerse veriyorum. Şu lazım diyorlar buluyorum. Kimin neye ihtiyacı varsa muhtarlık olarak oradayız. Biz büyüklerimizden böyle gördük. Burayı evimden daha çok seviyorum. Ne yapacaksan hayır duası almak için değil, içindeki sevgiyle yapacaksın. Bize büyüklerimiz vermeyi öğretti. İnsan verdikçe büyür.

– Muhtarlık binamızda yemek hiç eksik olmaz. Bizim burada her gün yemek yapılır. Karnı aç olan gelir yer. Parası olmayan gelir yer gider. Mahallemizde çalışan belediyeden tutun da tüm kamu kurum ve kuruluşları işçileri, emekçilerine burada yemek yedirmeden göndermeyiz. Çayımız sürekli kaynar. Bu giderler için sadece Siteler Mahalle oturanı değil, beni bilen tüm Marmarisli destek verir.

– Ben ilkokul mezunuyum. Keşke okusaydım, Kamer Genç gibi olurdum. Bazı toplantılara gidiyoruz ve ben ortalığı kızıştırıveriyorum. Oğlum sen Kamer Genç mi oldun diyorlar. Ben onun kadın versiyonuyum diyorum. Espiri de yapmak lazım. O da hayatın bir parçası. Muhtarların siyasi yanı olmaz, olmamalı. Muhtar her kapıya gece gündüz gidebilecek. İşe geçerken kek yapan getirir bırakır. Pasta yapan, börek yapan bırakır. Aç olan gelir yer gider. Yola gidemeyen olur bana gelir. Bulur buluşturur alırım biletini. Üniversitelisi, liselisi bilir ki burada muhtar anneleri var. Mutlulukla, severek yapılan her şey güzeldir.

YAPMADIĞIM İŞ KALMADI

– Varlıklı bir aileden gelmedim. Hayatın her türlü sıkıntısını çektim. Beni Marmaris çok iyi bilir. Balık sattım. Çamaşır yıkadım. Nereden geldiğimi herkes biliyor. Yaşım oldu 54. Çok emek sarf ettim ama Rabbim bana geri döndü.