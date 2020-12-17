Marmaris’te 22 dereceyi gören sahile koştu

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir hafta boyunca süren fırtına ve yağmurun ardından hava sıcaklığının 22 dereceye çıkmasını fırsat bilen Marmaris yaşayanları soluğu sahillerde aldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir hafta boyunca süren fırtına ve yağmur ile birlikte 16 dereceye kadar düşen hava sıcaklığının bir gün içinde 22 dereceye çıkmasını fırsat bilen Marmaris yaşayanları soluğu sahillerde aldı.

Marmaris'in 11 kilometrelik Marmaris merkez ile İçmeler Mahallesi arasındaki sahil, hava sıcaklığı nedeniyle güneşlenmeye koşanlarla doldu taştı. Salgın nedeniyle evlerine tıkılı kalan ve sokağa çıkmanın kısıtlandığı şu günlerde Marmaris yaşayanları için havanın aniden yükselmesi bir fırsat oldu. Adeta pastırma yazının yaşandığı sıcak günde çocuklar bisiklete binip kumlarla oynadı. Aileleri ise güneşlenmenin keyfini çıkardı.

Meteoroloji yetkilileri hava sıcaklığının hafta sonuna kadar devam edeceği ve 20 derece dolaylarında olacağını açıkladı.