Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Marmaris’te bisiklet yolları artık serbest
Marmaris’te bisiklet yolları artık serbest
Muğla’nın Marmaris ilçesinde bisiklet severlerin özlediği günler geri döndü. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tek kişi kullanma ve maske takma şartıyla Marmaris’te bisiklete binme yasağını kaldırdı. Yasak 21 Mart'ta alınmıştı.
Mustafa SARIİPEK
Yaşam 12 Mayıs 2020 - 12:57

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 2016 yılında yapımı tamamlanarak hizmete açılan 11 kilometrelik bisiklet yolu, corona virüsü nedeniyle kullanıma yasaklanmıştı.

Kemal Seyfettin Elgin Bulvarı, Atatürk Caddesi ve Kordon Caddesi başta olmak üzere ilçenin önemli ana caddelerinde yapılan 11 kilometrelik bisiklet yolu, Marmaris İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından tek kişi kullanma ve maske takma şartıyla trafiğe açıldı.

VATANDAŞLAR MEMNUN

Marmaris Belediyesi temizlik ekiplerince baştan sona yıkanıp hijyen kurallarına göre temizlenen yolun açılmasıyla mutlu olan vatandaşlar bu sıcak yaz günlerinde artık bisiklete binmenin keyfini yaşayacaklarını dile getirdiler.

Etiketler