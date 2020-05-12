Marmaris’te bisiklet yolları artık serbest

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 2016 yılında yapımı tamamlanarak hizmete açılan 11 kilometrelik bisiklet yolu, corona virüsü nedeniyle kullanıma yasaklanmıştı.

Kemal Seyfettin Elgin Bulvarı, Atatürk Caddesi ve Kordon Caddesi başta olmak üzere ilçenin önemli ana caddelerinde yapılan 11 kilometrelik bisiklet yolu, Marmaris İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından tek kişi kullanma ve maske takma şartıyla trafiğe açıldı.

VATANDAŞLAR MEMNUN

Marmaris Belediyesi temizlik ekiplerince baştan sona yıkanıp hijyen kurallarına göre temizlenen yolun açılmasıyla mutlu olan vatandaşlar bu sıcak yaz günlerinde artık bisiklete binmenin keyfini yaşayacaklarını dile getirdiler.