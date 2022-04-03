Marmaris’te deniz mevsimi açıldı

Ülke genelinde soğuk ve fırtınalı havaların devam ederken Muğla’nın Marmaris ve Fethiye ilçelerinde hava sıcaklığının 22, deniz suyu sıcaklığının da 17,5 derecenin üzerine çıkmasıyla birlikte ilçe yaşayanları denize koştu.

Mustafa SARIİPEK

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Ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarında özellikle Akdeniz ve Güney Ege kıyılarında sular ısındı. Marmaris ve Fethiye'de kış aylarında bile 16 derecenin altına düşmeyen deniz suyu sıcaklığı 1,5-2 derece daha yükselmesiyle birlikte havalar da 20 derecenin üzerine çıktı.

İskenderun, Kaş, Finike ve Alanya'da da su sıcaklığı 17,5'in üzerine çıkarken en yüksek sıcaklığa 18,4 ile Mersin Karataş Balıkçı Barınağı Ana Mendirek Fener ulaştı.

SPORCULAR FIRSATI DEĞERLENDİRDİ

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde, Türkiye Oryantiring Federasyonu'nun düzenlediği 3. Kademe Oryantiring Yarıları (pusula ile yön bulma) için ülkenin çeşitli şehirlerinden Marmaris'e gelen bin sporcu da deniz keyfi yaşadı. Yarışlardan sonra ilçe sahili renkli görüntülere sahne oldu.