Marmaris’te jandarma ekipleri emekli öğretmene doğum günü sürprizi yaptı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde öğretmenlik yaptıktan sonra 1987 yılında emekli olan 71 yaşındaki ilkokul öğretmeni Asuman Özalp’in doğum günü Hisarönü Jandarma Karakolu ekiplerince anonslu ve şiirli kutlandı. Sürpriz doğum günü karşısında Asuman öğretmen çok mutlu oldu.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü köyünde 1967-1972 yıllarında ve 1974-1987 yılları arasında da Marmaris’te ilkokul öğretmeni olarak görev yaptıktan sonra emekli olan 71 yaşındaki ilkokul öğretmeni Asuman Özalp doğum gününde duygusal anlar yaşadı. Doğum günü hiç beklenmedik bir şekilde, Hisarönü Jandarma Karakolu ekiplerince anonslu ve şiirlerle kutlandı.



ASUMAN ÖĞRETMENE KUTLAMA

Memleketinde ilkokula giderken çok sevdiği öğretmeninin başka okula tayin olması üzerine günlerce ağlayıp o günleri unutamayan Hisarönü Jandarma Karakolunda görevli komutanlardan A.O. Asuman Özalp öğretmeni de unutmadı. Asuman öğretmenin K9 köpekleri yetiştiricisi oğlu Deniz Özalp ile birlikte yaşadığı eve resmi minibüs ile gelen A.O bahçe kapında önce siren çalıp peşinden “Asuman öğretmenim” diyerek, şu dörtlüğü okudu: “Sen bir gül gibisin / Bize hep gülümsersin / Bilirim bizi seversin / Benim canım öğretmenim. Nice mutlu yaşlara Asuman hocam. Siz dışarıya çıkamıyorsunuz. Size destek olmak için biz de doğum gününüzü kutlamak istedik. Daha nice yaşlara”

Yapılan jesti evin ikinci kat penceresinden alkışlayan Asuman öğretmen de duygulu seslerle “Harikasınız çocuklar harikasınız. Sayenizde çok daha keyiflendim. Şu günler geçsin hep birlikte bir masa etrafında kutlayalım” diyerek teşekkür etti.