Marmaris’te lokal, kafe, restoran ve kıraathanelerdeki kısıtlamalar kaldırıldı

Marmaris Kaymakamı Şevket Aksoy başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından, restoran, kafe, kafeterya, çorbacı, kokoreççi, çiğ köfteci, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokali, ve benzeri işletmelerin çalışma saatlerine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı.

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliği'ne gönderdiği genelgede, Valilikler ve kaymakamlıklarca konuyla ilgili olarak gerekli İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının alınacağının kaydedilmesinin ardından Marmaris İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, konuyla ilgili kararı aldı.

Söz konusu işletmelerin, eskiden geçerli olan genel mevzuatlarda ve ruhsatlarında belirtilen saat aralıklarında hizmet verebileceği açıklandı. Kaymakam Ertuğ Şevket başkanlığındaki kurulun oy birliğiyle aldığı kararda, ‘'İlgili Genelge ile, gelinen aşamada; Bilim Kurulu tarafından sektörel bazda yayımlanan rehberlerde belirtilen tedbirlere riayet edilmesi kaydıyla 21 Temmuz 2020 tarihinden itibaren lokanta, restaurant, kafe, kafeterya, çorbacı, kokoreççi, çiğ köfteci, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokali, vb. işletmelerin çalışma saatlerine yönelik kısıtlamaların kaldırılmasına ve belirtilen işletmelerin genel mevzuatları ve ruhsatlarında belirtilen saat aralıklarında faaliyette bulunabilmelerine; Oy birliği ile karar verilmiştir” denildi. İHA