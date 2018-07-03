Marmaris’te sıcaktan bunalanlar sahil ve havuz başlarını doldurdu

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Marmaris’te serin havanın yerini yüksek nemle birlikte sıcak ve bunaltıcı havaya bırakması ilçe sakinleriyle tatilcilere zor anlar yaşatıyor. Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin 41 dereceyi gösterdiği, deniz suyu sıcaklığının ise 21 derece olarak ölçüldüğü ilçede, sıcak havadan bunalanlar soluğu plajlar, havuz başları ve su parklarında aldı. Marmaris merkezinden Turban mevkisine kadar uzanan mavi bayraklı plajlarda şezlonglar dolarken, renkli görüntüler oluştu. Tatilcilerin kimisi denizde yüzüp su sporları yaparken kimisi de şezlonglarda kitap okuyup, müzik dinledi. Su parkı ve havuz başlarında da plajları aratmayan kalabalıklar oluştu.



