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Marmaris’te sıcaktan bunalanlar sahil ve havuz başlarını doldurdu
Marmaris'te sıcak ve bunaltıcı hava nedeniyle sokaklar boşaldı, sahiller serinlemek isteyen tatilci ve turistlerin akınına uğradı.
Yaşam 3 Temmuz 2018 - 17:33

Marmaris’te serin havanın yerini yüksek nemle birlikte sıcak ve bunaltıcı havaya bırakması ilçe sakinleriyle tatilcilere zor anlar yaşatıyor. Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin 41 dereceyi gösterdiği, deniz suyu sıcaklığının ise 21 derece olarak ölçüldüğü ilçede, sıcak havadan bunalanlar soluğu plajlar, havuz başları ve su parklarında aldı. Marmaris merkezinden Turban mevkisine kadar uzanan mavi bayraklı plajlarda şezlonglar dolarken, renkli görüntüler oluştu. Tatilcilerin kimisi denizde yüzüp su sporları yaparken kimisi de şezlonglarda kitap okuyup, müzik dinledi. Su parkı ve havuz başlarında da plajları aratmayan kalabalıklar oluştu.
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sicakhava

Son güncelleme: 17:52 - 03.07.2018