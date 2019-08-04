İlçe merkezinde sıcak hava nemle birleşince iyice bunalttı. Deniz suyu sıcaklığının 21 derece ve nemin yüzde 57 olarak ölçüldüğü Marmaris’te sokaklar boşaldı, plajlar doldu. Atatürk Caddesi’nden oteller bölgesi olarak adlandırılan Siteler Mahallesi’ne kadar uzanan mavi bayraklı, 8 kilometrelik plajlarda renkli görüntüler oluştu. Turistler, şezlong ve sandalyelerini denize taşıyarak serinlemeye çalıştı. Şemsiye altında kitap okuyarak dinlenmeyi tercih edenlerin yanı sıra kavurucu güneş altında bronzlaşmaya çalışanların çoğunlukta olması dikkati çekti. Ebeveynler, şezlonglarında dinlenirken çocuklar denizin tadını çıkardı. Tatilciler, İçmeler Mahallesi Altın Sahil’deki ağaçların altında hem piknik yaptı hem de denizden gelen esintiyle serinlemeye çalıştı. Heyecan arayanlar ise jet ski, muz, ringa ve deniz paraşütü gibi spor aletleriyle anın keyfini çıkardı.

(DHA)