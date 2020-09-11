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Marmaris’te tüple dalışa ilgi yoğun
Marmaris’te tüple dalışa ilgi yoğun
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çoğunluğu tatilci olmak üzere yabancı turistler, tüplü dalış sporuna yoğun ilgi gösterdi. Özel donanımlı 9 dalış sporu teknesinde 70 günde 10 bin kişi eşsiz deniz dibini izledi.
Yaşam 11 Eylül 2020 - 10:08

Marmaris’teki Yat Limanı ve Kordon Caddesi’nde demirli özel donanımlı 9 tüplü dalış sporu teknesine, çoğunluğu tatilci olmak üzere yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi. Tatilci ve turistlere, açık denizde bulunan 15 noktada yarım saati 120 ve 170 lira arasında değişen fiyatlarla dalış sporu yaptırıldı.
Hem cennet koyları gezen hem de mavi denizlerin dibini keşfeden turistler, keyifli zaman geçirdi. 70 günlük dönemde yüzde 80’i tatilci olmak üzere yaşları 16 ila 55 arası daha önce hiç tüple dalmamış yaklaşık 10 bin kişi heyecanı yaşadı.(DHA)

FOTO:DHA

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