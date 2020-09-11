Marmaris’te tüple dalışa ilgi yoğun

Marmaris’teki Yat Limanı ve Kordon Caddesi’nde demirli özel donanımlı 9 tüplü dalış sporu teknesine, çoğunluğu tatilci olmak üzere yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi. Tatilci ve turistlere, açık denizde bulunan 15 noktada yarım saati 120 ve 170 lira arasında değişen fiyatlarla dalış sporu yaptırıldı.

Hem cennet koyları gezen hem de mavi denizlerin dibini keşfeden turistler, keyifli zaman geçirdi. 70 günlük dönemde yüzde 80’i tatilci olmak üzere yaşları 16 ila 55 arası daha önce hiç tüple dalmamış yaklaşık 10 bin kişi heyecanı yaşadı.(DHA)