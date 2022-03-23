Mart bitti kar esareti bitmedi!

Kastamonu'da kar kalınlığının iki metreyi aştığı köy yollarının ulaşıma açılabilmesi için ekipler zorlu coğrafyada mücadele veriyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kastamonu’da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bazı ilçelerin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı iki metreyi aştı. Yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşımın sağlanamadığı köylerin yollarında Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri 24 saat boyunca mücadele veriyor. Onlarca köye ulaşıma sağlanması için ekipler, 116 araçla çalışmalarını sürdürüyor.



38 GREYDER, 10 DOZER, 25 YÜKLEYİCİ…

ağışın geçmiş yıllara göre hem daha erken hem de daha yoğun olması sebebiyle bu yıl kar mücadelesine erken başlayan Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, 38 greyder, 25 yükleyici, 20 kanal kazıcı yükleyici, 10 dozer, 4 rotatif, 14 kar bıçaklı kamyon, 3 treyler ve 2 akaryakıt tankeri olmak üzere 116 araçla çalışmaları yürütüyor.

Ekipler, bin 54’ü köy, 2 bin 614’ü mahalle, toplam 3 bin 668 yerleşim yerinin olduğu Kastamonu’da, 9 bin 836 kilometre yol ağında zorlu kar mücadelesi gerçekleştiriyor. Yoğun kar yağışıyla tekrar kapanan bazı köy yollarını birkaç kez açmak zorunda kalan ekipler, 50 bin 408 kilometre yol ağında kar mücadelesi gerçekleştirdi.

“BİZİ KAHRAMAN GİBİ KARŞILIYORLAR”

Kastamonu İl Özel İdaresi Karla Mücadele Servis Şoförü Vedat Bal, “3-4 aydır kar ile mücadelemiz devam ediyor. Uzun zamandır bu kadar yoğun kar yağdığını bilmiyorum. Yolları açık tutabilmek için yürüttüğümüz çalışmalar devam ediyor. Hastalarımız, cenazelerimiz oluyor, bu talepleri yerine getiriyoruz. Dün akşam bir cenazemiz olmuştu. Sabah saatlerinde yolu açmaya başlayıp gece saat 03.00’e kadar çalıştık. Uzun uğraş sonunda köyümüzün yolunu açtık ve cenazenin defin edilmesini sağladık. Şu anda hâlâ yollarımızı açmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yolları açarken zorlandığımız zamanlar oluyor” dedi.

Yollarını açtıkları köylerde kahraman gibi karşılandıklarını söyleyen Bal, “Yolları açınca köylerde kahraman gibi karşılanıyoruz. Bizlere ikramlarda bulunuyorlar, yolları açıldığı için seviniyorlar. Köylülerimizin yolu açıldığında yüzleri bile gülmesi bizleri ayrı mutlu ediyor” diye konuştu. (İHA)