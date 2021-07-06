Martı ölümlerinin ölüm nedeni açlık ve stres

Van Gölü havzasında toplu martı ölümleri bölge halkını endişelendirdi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, merkez olarak her sene rutin olarak martıların üreme yerlerinde araştırmalar ve öncesinden de hazırlıklar yaptıklarını söyledi.

Bu sene de Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Şube Müdürlüğü tarafından martıların üremesinde herhangi bir sorun olup olmadığı konusunda gerekli taramaların yapıldığını ifade eden Prof. Dr. Lokman Aslan, şunları söyledi:

“SALGIN BELİRTİSİ YOK”

* Martılar; Adır, Çarpanak ve Akdamar adaları ile Erçek Gölü sulak alanlarında insanların yaşamadığı yerlerde üremektedir. Üreme sırasında yaşanan çeşitli komplikasyonlardan dolayı martı ölümleri de görülmektedir.

* Yapılan araştırmalarda herhangi bir salgın enfeksiyöz hastalıkların görülmediği ve normal ölümlerin olduğu belirlendi. Korkulacak herhangi bir pandemi durumu da yok.

* Yapılan incelemelerde balık göçünün erken bitmesi, kuraklığın yaşanması ve hayvanların tam olarak gelişmelerini tamamlayamamasıyla stres faktörlerine bağlı ölümler yaşanmaktadır.

* Bu ölümler, milyonlarca martının yüzde biri de olsa 100 bin – 200 bin martı ölümü demektir. Yetkililer ölümlerin yaşadığı bölgelerde araştırma ve temizlik yaptığı takdirde herhangi bir sorun yok. (İHA)