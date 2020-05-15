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Mary-Kate Olsen ve Pierre Olivier Sarkozy corona virüsü nedeniyle boşanamıyor
Mary-Kate Olsen ve Pierre Olivier Sarkozy corona virüsü nedeniyle boşanamıyor
Ünlü ikizlerden Mary-Kate Olsen, beş yıldır evli olduğu Pierre Olivier Sarkozy'den boşanma kararı aldı. Ne var ki boşanma süreci pandemi engeline takıldı... Zira New York'ta boşanma davaları durduruldu...
Yaşam 15 Mayıs 2020 - 09:38

Dünyaca ünlü ikizlerden Mary-Kate Olsen, 2015 yılında evlendiği Pierre Olivier Sarkozy ile boşanma kararı aldı. Çifte yakın isimler, ikilinin son bir yıldır inişli çıkışlı bir ilişkilerinin olduğunu söylüyor ve yaşanan son olayların boşanma kararına neden olduğunu belirtiyor. Denilene göre Sarkozy, New York’ta yaşadıkları evin kira sözleşmesini eşine söylemeden sona erdirmiş. Evi terkeden Sarkozy, Mary-Kate’i de evden çıkmaya zorluyormuş…

Mary-Kate Olsen ve Pierre Olivier Sarkozy

Tüm bu yaşananlardan sonra apar topar eşyalarını toplayan Mary-Kate, 17 Nisan’da boşanma davası açtı. Ancak mahkemelerde sadece acil davalar görüldüğü için çiftin davası pandemi sonrasına ertelendi…

Mary-Kate ve Ashley Olsen kardeşler

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