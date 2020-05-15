Mary-Kate Olsen ve Pierre Olivier Sarkozy corona virüsü nedeniyle boşanamıyor

Ünlü ikizlerden Mary-Kate Olsen, beş yıldır evli olduğu Pierre Olivier Sarkozy'den boşanma kararı aldı. Ne var ki boşanma süreci pandemi engeline takıldı... Zira New York'ta boşanma davaları durduruldu...

Dünyaca ünlü ikizlerden Mary-Kate Olsen, 2015 yılında evlendiği Pierre Olivier Sarkozy ile boşanma kararı aldı. Çifte yakın isimler, ikilinin son bir yıldır inişli çıkışlı bir ilişkilerinin olduğunu söylüyor ve yaşanan son olayların boşanma kararına neden olduğunu belirtiyor. Denilene göre Sarkozy, New York’ta yaşadıkları evin kira sözleşmesini eşine söylemeden sona erdirmiş. Evi terkeden Sarkozy, Mary-Kate’i de evden çıkmaya zorluyormuş…

Tüm bu yaşananlardan sonra apar topar eşyalarını toplayan Mary-Kate, 17 Nisan’da boşanma davası açtı. Ancak mahkemelerde sadece acil davalar görüldüğü için çiftin davası pandemi sonrasına ertelendi…