MasterChef jürisi ‘Mehmet Şef’in sol elini neden sakladığı ortaya çıktı

TV 8 ekranlarının beğenilerek izlenen yarışma programlarından MasterChef'te jüri üyeliği yapan Bolu doğumlu Mehmet Şef'i yakından takip edenler, onun çekimlerde ya da sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarda sol elini neden gizlediğini merak ediyordu. Mehmet Yalçınkaya'nın neden böyle bir harekette bulunduğu ortaya çıktı.

Programı izleyenlerin çoğu, bu durumu “Hava, poz olsun diye eli hep cebinde” diye yorumlarken gerçek çok daha farklı çıktı.

Uzun yıllardır yemek sektöründe olan ve aşçılığı bir yaşam biçimi olarak benimseyen Mehmet Yalçınkaya’nın tutkusu uğruna parmaklarından olduğu ortaya çıktı.

Elleriyle para kazanan ve kariyer yapan Mehmet Şef’in üç parmağını kıyma makinesine kaptırdığı söyleniyor.

Yaşadığı bu kaza sonrasında mesleğine küsmeyen hatta dört elle sarılan 1974 doğumlu Mehmet Yalçınkaya, sergilediği jüri üyeliği ile tüm Türkiye’nin sevdiği ve yakından takip ettiği bir isim haline geldi. Anadolu Mutfağı’nın Executive şefi Yalçınkaya, her ne kadar üç parmağını kaybetmiş olsa da mutfakta harikalar yaratmaya devam ediyor.