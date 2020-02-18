İçerdiği yüksek orandaki vitamin ve mineraller nedeniyle mate çayı, sağlığa pek çok faydası bulunan yerba mate bitkisinin yapraklarından elde edilen şifalı bir bitkidir. Brezilya ve Paraguay’da yetişen mate bitkisi yüksek oranda kafein içerir. Peki, mate çayının faydaları nelerdir? Mate çayı neye iyi geliyor? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Mate yaprağında A, C, E, B1, B2, B3 ve B5 vitaminleri ile klorofil, kalsiyum, manganez, demir, selenyum, potasyum, magnezyum, fosfor ve protein yapı taşı olan 15 farklı aminoasit türü bulunmaktadır. Mate çayı, kolesterolü düşürme, yağ yakma ve iştah azaltma gibi etkilere sahiptir. Paraguay çayı olarak da bilinen Mate çayının sağlık açısından faydalarından bazılarını haberimizde sizler için derledik… Mate çayının faydaları nelerdir? Mate çayı neye iyi geliyor? İşte bilinmesi gerekenler…

MATE ÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?

Mate çayının sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

* Mate çayı antioksidan bakımından çok zengindir; yeşil çaya göre yaklaşık % 90 daha fazla antioksidan bulunur. Mate önemli bağışıklık arttırıcı özelliklere sahiptir. Yaşlanma belirtilerini yavaşlatabilir, kanı detoksifiye edebilir ve birçok kanser türünü önleyebilir. Mate çayı ayrıca, stres ve uykusuzluğun azaltılmasına yardımcı olur.

* Güney Amerika’nın yerli halkları uzun süredir mate çayını sindirim rahatsızlıklarına karşı geleneksel bir bitkisel ilaç olarak kullanmaktadır. Mate, safra ve diğer mide asitlerinin artan üretimini uyararak sindirime ve ağız kokusuna katkıda bulunabilecek mide bakterilerini azaltmaya yardımcı olur.

* Mate çayında bulunan antioksidanlar ve amino asitler, yağ ve kolesterolün kan dolaşımınızdan kolayca geçmesine yardımcı olur, böylece arter duvarlarında birikmezler. Mate çayı ayrıca arteriyosklerozun (arterlerin sertleşmesi) önlenmesine yardımcı olur, kalp krizi veya inmeye neden olabilecek kan pıhtılarını önler.

* Mate çayı, bünyesinde barındırdığı fitokimyasallar sayesinde kalp ve damar hastalıklarını önlemektedir. Ayrıca A, C ve E gibi vitaminler ile kalsiyum, demir ve manganez gibi minerallere de sahiptir ve romatizmadan kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucu özellikleri bulunmaktadır.

* Mate, metabolizmanın çalışmasını kolaylaştıran, uyarıcı ve enerji verici bir bitkidir. İştahınızı keserek sindirim sisteminizi rahatlatır. İdrar söktürücü fonksiyonu vardır. İçerdiği kafein ve klorojenik asit sayesinde uyarır ve zihinsel ve fiziksel yönden yorgunluğu alır.

* Araştırmalar, mate çayının diyabetli bireylerde kan şekerini düşürebileceğini göstermiştir.

* Mate bitkisinin kanserli hücrelerin gelişimini, gırtlak ve mesane kanserini yavaşlattığı bilimsel araştırmalar tarafından ortaya konmuştur.