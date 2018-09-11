Hadi bu akşam Film Gecesi’yle 20:30’da yayınlanacak. Yarışmacılara kültür, sanat, edebiyat, film gibi farklı alanlarda sorular yönelten yarışma bu akşam önemli bir filmden soru sordu. Bazı filmlerin etkisi çok büyüktür. Matrix de bunlardan biridir. Hatta sinema dünyasında Matrix’ten önce ve Matrix’ten sonra diye ayıranlar da var. PekiMatrix kaç filmden oluşuyor? İşte merak edilen sorunun cevabı...

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Matrix, Larry ve Andy Wachowski kardeşlerin yazıp-yönettiği bir bilim kurgu filmdir. 1999 yılında gösterime girmiştir. Filmde Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss ve Hugo Weaving gibi yıldızlar yer almaktadır. Peki Matrix kaç filmden oluşuyor? Konusu nedir?

MATRİX KAÇ FİLMDEN OLUŞUYOR?

Matrix serisi 3 filmden oluşmaktadır. Saygın bir yazılım şirketinde çalışan Thomas Anderson (Keanu Reeves), gecelerini “Neo” adı altında program kırarak ve Matrix’i araştırarak geçirir. Esrarengiz şekilde Trinity ve Morpheus ile tanışan Neo, yaşadığı dünyanın aslında beyninde gerçekleşen bir simulasyon olduğunu, yani aslında Matrix’in içinde yaşadığını öğrendikten sonra oradan kurtarılır ve Morpheus’un önderliğindeki ekibe katılır. Neo gerçek dünyada ilk nefesini aldıktan sonra simulasyona tekrar girerek Matrix’in ne olduğunu kavrayacak ve kurtarılma nedenini öğrenerek gelişen olaylar çerçevesinde yeni kimliğini tanımaya çalışacaktır.

Filmdeki olaylar çok ileri bir tarihte teknolojinin son derece gelişmiş olduğu, yapay zekaya sahip makinelerin yaratılmış olduğu bir dünyada geçmektedir.Bu dünyada makineler ve insanlar arasında ortaya çıkmış, savaş sonucunda insan ırkı makineleri yenebilmek için onların enerji kaynağı olan güneş ışınlarının dünyaya inmesini engellemek adına, gökyüzünü kimyasal silahlarla siyah bulutlar oluşturmak suretiyle kapatmıştır.Bunun sonucunda enerji ihtiyacını karşılayamayan makineler yeni enerji kaynakları bulmaya yönelir ve insan vücudunun çok iyi bir enerji motoru olduğunu fark eder.

Böylece insanları köle olarak enerji üretimi için kullanmaya başlarlar ve herhangi bir isyan durumundan kaçınmak insanların için zihinlerini meşgul edecek bir program tasarlarlar. Böylece köle insanlar aslında bilinçsiz bir şekilde uyurken zihinleri makinelere bağlı bir şekilde Matrix programının içerisinde her şeyden habersiz sanal bir dünyada yaşamaya devam ederler.İşte Neo bu insan tarlalarında uyanır ve gerçek dünyada insanların yaşadığı tek yer altı şehri olan Zion’a götürülür ve gerçek dünyaya alıştıktan sonra Morpheus’un ekibiyle beraber makinelere karşı savaşmaya başlar.