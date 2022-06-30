Mattel, yeni bir David Bowie bebeği ile şarkıcının albümünün 50. yılını kutluyor

Mattel'in Ziggy Stardust döneminin anısına sınırlı sayıda üretilen ilk David Bowie bebeğinden sonra koleksiyona bir yenisi daha geliyor.

Sozcu.com.tr

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Mattel, David Bowie’nin 1971 başyapıtı Hunky Dory albümünün 50. yıl dönümünden kısa bir süre sonra albüme ithafen yeni David Bowie bebeğini piyasaya sürüyor.

David Bowie bebeği Barbie Signature Collection’a katılıyor ve Amazon, Target ve Walmart gibi sitelerden çevrimiçi olarak 50 dolara satın alınabiliyor, hatta sınırlı sayıda üretilen bebek şimdiden bazı perakendecilerde tükendi.

En yeni oyuncak bebek, rock yıldızının “Life on Mars?” şarkısından sonra modellenen ikonik Yetmişler görünümüne uygun. Barbie ekibi, Bowie’nin açık mavi göz farı, platform ayakkabıları ve takımının altındaki ince çizgili gömleği gibi kendine özgü ayrıntılarını yansıtmayı ihmal etmemiş.

Barbie’nin piyasaya sürülmesine ek olarak, plak koleksiyoncuları için de Bowie’nin albümünün yeniden yayınlanmış bir plağı satışa sunuldu.

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