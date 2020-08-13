Mauritius’ta 4 bin ton petrol denize sızıyor

Japon bir şirkete ait olan tankerdeki 4000 ton yakıtın, yaklaşık 1000 tonu kadarı denize yayıldı, bir kısmı sahile ulaştı.



27 Temmuz’da yaşanan olaya geç müdahale etmekle suçlanan hükümet, hafta sonu olağanüstü hal ilan etti.



Sızıntı alanı üzerinde yaşayan vahşi yaşam da büyük tehdit altında.



Çevre gönüllüleri, bölgedeki bebek kaplumbağaları ve ender görülen bitkileri koruma amaçlı başka bölgelere taşıyor.



4 bin ton yakıt taşıyan V Wakashio isimli tanker, Çin’den Brezilya’ya gidiyordu.

