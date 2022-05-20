‘Mavi Bayrak’lı plaj sayısı 531’e ulaştı

Dünyanın en çok 'Mavi Bayrak'lı 3'üncü ülkesi olan Türkiye, ödüllü plaj sayısını 531'e yükseltti.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, merkezi Danimarka’nın başkenti Kopenhag olan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı’nın verdiği ‘Mavi Bayrak’ ödüllerinde Türkiye’nin 2022 yılında da zirvedeki yerini koruduğunu ve ödüllü plaj sayısını artırdığını açıkladı.

Türkiye’nin, İspanya ve Yunanistan’ın ardından dünyanın en çok ‘Mavi Bayrak’lı 3’üncü ülkesi olarak, 2022 yılında da yerini başarıyla koruduğunu belirten Bakan Ersoy, ödüllü plaj sayısının 531’e yükseldiğini söyledi.

Bakan Ersoy, Bakanlığın yaptırdığı Antalya’da 5, Muğla’da 1 halk plajının ‘Mavi Bayrak’ almaya hak kazandığını kaydetti.

İZNİK GÖLÜ’NE İLK KEZ ‘MAVİ BAYRAK’ ÖDÜLÜ VERİLDİ



Bursa'daki İznik Gölü’nde bulunan İnciraltı Halk Plajı’na da ilk kez bu yıl ‘Mavi Bayrak’ ödülü verildi.

Mavi Bayraklı plaj sayıları Antalya’da 229’a, Muğla’da 111’e, Mersin’de 11’e, Kırklareli ve Sakarya’da 2’ye yükseldi.

İzmir, Balıkesir, Samsun, Çanakkale, Kocaeli, Bartın, İstanbul, Ordu ve Van illerinde ise geçen yılın rakamları korundu.

Antalya’da Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Lara 1 ve Lara 2 Halk Plajları ile yine Bakanlığa ait Manavgat, Beldibi ve Çamyuva Halk Plajları da bu yıl ‘Mavi Bayrak’ almaya hak kazanan plajlar arasında yer aldı. Marmaris’teki Kültür ve Turizm Bakanlığı İçmeler Halk Plajı da bu yıl ‘Mavi Bayrak’ın dalgalanacağı plajlardan oldu. (İHA)