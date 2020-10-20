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Mavi kediler görenleri şaşkına çevirdi
Küçükçekmece Halkalı'da bir sitenin otoparkına kimliği belirsiz kişilerin döktüğü mavi boya yüzünden sitede dolaşan kediler maviye boyandı. Kedileri besleyen çevre sahipleri, yağmurda bile boyaların çıkmadığını belirtti.
Yaşam 20 Ekim 2020 - 14:38

Küçükçekmece Halkalı’da kimliği belirsiz kişiler tarafından bir sitenin otoparkına mavi boya döküldü. Site bahçesinde dolaşan kediler mavi renge boyandı.

Kedilerin sağlığını etkileyen durum sitede yaşayan hayvan severler fark etti. Mavi renge dönen kediler, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından da büyük bir şaşkınlıkla izlenirken aynı zamanda ilgi odağı haline geldi.

FOTO: DHA

“YAĞMUR DA YAĞDI AMA YİNE DE ÇIKMADI”

Sitede yaşayan ve düzenli olarak kedileri besleyen Burcu Akbayır, kedilerin mavi renge boyanmasının geçen hafta yaşandığını ifade ederek, “Birileri bu çöpün önüne boya dökmüşler, bizim kediciklerde gelip üzerine oturmuşlar. Mavi renk olmuşlar, pigmenti güçlü bir boya. Ne boyası olduğunu bilmiyorum. Geçen hafta Perşembe gibiydi sabah beslemeye çıktığımda bir baktım kediler mavi. Yağmur da yağdı ama yine de çıkmadı. Bilmiyorum ne zaman çıkar” dedi. (DHA)

Son güncelleme: 15:09 - 20.10.2020
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