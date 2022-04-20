“Mavi Orman” görenleri kendine hayran bırakıyor

Belçika'nın yakınında bulunan Hallerbos isimli ormanlık alan yılın belli dönemlerinde görenleri kendine hayran bırakıyor.

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Hallerbos, Belçika’da 552 hektarlık bir alanı kaplayan bir ormanlık alan olarak biliniyor. Başkent Brüksel yakınlarındaki Hallerbos, ‘Mavi Orman’ olarak adlandırılırken bunun nedeni ise ilkbaharın gelmesiyle ormanın zeminini adeta bir halı gibi kaplayan, bir sümbül cinsi olan hyacinthoides non-scripta çiçekleri.



‘Mavi çan’ olarak da adlandırılan bu çiçekler, hem görünümleri hem de yaydıkları güzel kokuyla Hallerbos ormanını ziyaretçiler için bir cazibe merkezi haline getiriyor. Ziyaretçiler buraya kendi araçlarıyla veya toplu taşıma araçları ile ulaşabiliyor. Toplu taşıma için, Halle tren istasyonundan ormanın girişine giden otobüs seferleri mevcut.

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