Mavi vatanın ustaları

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, daha iyi bir yaşam umuduyla ülkelerini terk ederek denizde tehlikeli yolculuk yapan göçmenleri hem engelleme hem de kurtarma görevini üstleniyor.

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“Mavi vatan” olarak tanımlanan Türkiye’nin denetimindeki deniz yetki alanlarının kolluk kuvveti olan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, her gün bir bahriye geleneği olan “Bismillah halatlar fora” diyerek denize açılıyor.

Ekipler, düzensiz göçle mücadele için denetimlerini yaparken hem hayat kurtarıyor hem de umut tacirlerine engel oluyor.

Mavi vatanda gece gündüz nöbet tutan o ekipler arasında Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına bağlı Bodrum’da konuşlu botlar da yer alıyor.

Ülkelerindeki karışıklıklardan kaçarak daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa’ya geçmek isteyen göçmenlerin kullandığı rotalar arasında İstanköy de bulunuyor.

HAYAT KURTARAN DOKUNUŞ

Bu güzergahta mavi vatanda oluşabilecek her türlü tehdide karşı görev başında bulunan Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı personeli, haftanın 7 günü 24 saat devriye atıyor. Gelen her ihbarı, radar tespitlerini ve termal kameralara yakalanan görüntüleri titizlikle değerlendiren ekipler, insanlara yardım eli uzatmak için canla başla çalışıyor.

Ekipler, kapasitelerini zorladıkları bot ve teknelerdeki tehlikeye aldırmadan geceleri denize açılan, ölümle yaşam arasındaki ince çizgide yolculuğa çıkan göçmenleri hem engelleme hem de kurtarma çalışmaları yürütüyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli, botlara aldıkları çeşitli ülkelerden gelen göçmenleri güvenli şekilde limana ulaştırıyor.

Anadolu Ajansı muhabirleri, Sahil Güvenlik personelinin zorlu mesaisine tanıklık etti.

BİR YILDA 50 BİN GÖÇMEN KURTARILDI

Sahil Güvenlik Komutanlığı verilerine göre, 2022 yılında ekipler 1617 düzensiz göç olayına müdahale etti. Bu müdahalelerde 49 bin 518 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ekipler, bu geçişleri organize ettiği iddia edilen 293 şüpheliyi de gözaltına aldı.

AA