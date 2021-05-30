Mavinin zirvedeki keyfi

Muğla'nın Fethiye İlçesi Babadağ'dan yamaç paraşütü ile bin 970 metre yükseklikteki yamaçtan koşup atlayan macera tutkunları için adrenalin tavan yapıyor.

Havada süzülürken panoramik olarak Ölüdeniz'in incecik kumları, alabildiğine doğa, orman ve lacivert ile turkuaz renkli denizi seyretmenin keyfi bir başka güzel.

17 yıldır yamaç paraşütü pilotluğu yapan Zafer Şekerci, “Ölüdeniz'de 30 tane yamaç paraşütü şirketi var. İlgi her geçen gün artıyor. Bölgeye tatile gelen misafirler yamaç paraşütü deneyimi yaşarken, şimdilerde ise sadece Babadağ'dan yamaç paraşütü ile uçmak için Fethiye Ölüdeniz'e geliyorlar.

Bölgesel meslek olan yamaç paraşütü pilotluğunu aktif olarak yapan pilot sayısı 400 kişi civarında, ancak şirketler kapanmamak için direniyor. Pandemi döneminde her sektörde olduğu gibi işsiz veya sezona ara vermek zorunda kalan pilotlarımız var. Bu yıl da yabancı turistlerin gelememesinden dolayı kısa sürecektir. Yamaç paraşütü şirketleri ve turizmin lokomotifi seyahat acentelerine devlet desteği verilmelidir” dedi.

Önemli olan doğru hava koşulunu tespit etmek

Yamaç paraşütünün, araç kullanmaktan çok daha az tehlikeli olduğunu söyleyen Zafer Şekerci sözlerini şöyle sürdürdü:

“Uçmak her zaman insan doğasına zıtmış gibi görünse de, yamaç paraşütü kurallarına uygun yapıldığında pek de tehlikeli sayılmaz. Önemli olan doğru hava koşulunu tespit etmek. Ucu kapalı ayakkabılar giymek zorunludur. Sağlık problemi olmayan 04 yaşından sonra herkes uçabilir.

Sadece küçük çocukların aile izni ile uçuş yapmalarına izin veriyoruz. Güvenli kalkış ve uçuş için maksimum 100 kg olmaları gerekiyor. Babadağ'da 4 adet pist var. Uçuş süresi 25- 35 dakika sürüyor. Kimi misafirler gökyüzünde uçarken doğum günü pastası kesiyor, kimisi kız arkadaşına evlilik teklifinde bulunuyor.”

Profesyonel paraşütçülük hikayesinin 2010 yılında başladığını söyleyen ünlü sanatçı Hayko Cepkin ise “Bu süre zarfında pek çok ödüle, madalyaya hak kazandım. Ama en unutulmazım ve gururlandığım dünya çapında ilk ve tek olan festival alanına bin metreden atlayış yapıp verdiğim konserdir.

Havacılıkta eğitim ve çeşitlilik bitmez. Bu sebeple Fethiye Ölüdeniz ziyaretimde yamaç paraşütü uçuşu üzerine eğitim almaya başladım” diye konuştu.