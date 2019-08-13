Maydanoz ne zaman ekilir? Evde maydanoz nasıl yetiştirilir?

Maydanoz kokusu ve tadı ile yemeklere ve salatalara lezzet katarken aynı zamanda şifa deposu olarak bilinmekte. Doğanın harika bitkilerinden maydanoz başta böbrekler olmak üzere ağız sağlığı açısından önemi büyüktür. Peki kendi evinizde maydanoz yetiştirken nelere dikkat etmeniz gerektiğini biliyor musunuz? İşte maydanoz ekimine dair bilmeniz geekenler...

Maydanoz marketlerde, pazarda satılsa da evimizin bir köşesinde bu bitkiye yer vermek çok güzel bir fikir olacaktır. Maydanoz ekiminde en önemli nokta aldığınız tohumun kaliteli olmasıdır. Maydanoz tohumu alırken güvenilir bir satıcıdan almanız işinizi garanti edecektir. Maydanoz soğuk kış günlerinde ekilmez. Ekimi için en uygun zaman mart sonu ve nisan ayıdır. Doğanın mucizevi bitkilerinden maydanoz nasıl yetiştirilir tüm ayrıntılarını merak ediyorsanız aradıklarınızın cevabını bulacaksınız. Sofralara tat katan bu yeşillik tüketildiğinde sağlığı olumlu etkiliyor. İşte maydanozun ekimi ve bakımı hakkında bilmeniz gerekenler…

MAYDANOZ TOPRAĞI NASIL OLMALI

Maydanoz toprağı besin değeri zengin, gevşek ve iyi hava almış toprakta yetiştiği için böyle bir toprak seçimi yapmanız gerekir. Torf ve humus içeren toprağı karıştırarak gevşek ve hava alan bir toprak elde edebilirsiniz.

MAYDANOZ NASIL EKİLİR?

Evinizde maydanoz ekmeye karar verirseniz. Öncelikle toprağı taş, toprak ve böceklerden temizleyerek işe başlamalısınız. Daha sonra temizlediğiniz toprağı saksıya dökerek her yerine eşit miktarda tohumları yerleştirmelisiniz. Üzerine çok az örtecek kadar toprak ilave edip bir fısfıs yardımı ile toprağın nem almasını sağlamalısınız.

MAYDANOZ NE ZAMAN ÇIKMAYA BAŞLAR

Özenle ektiğiniz maydanozunuzun ne zaman çıkacağı elbette merak konusu olacaktır. Maydanozun çıkış süresi ortalama 2-4 hafta arasında olacaktır.

MAYDANOZUN HASAT EDİLMESİ

Bitkilerin hasat edilmesi önemli konulardan biridir. Yetişen maydanozlar 10 gün içerisinde toplanmalıdır. Maydanozu sulama işlemine gelince toprak nemini kaybettikçe su vermelisiniz.