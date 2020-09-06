Maydos Antik Kenti’nde 3 bin yıllık koç figürü bulundu

Eceabat’ta bulunan 5 bin yıllık Maydos Antik Kenti’nde, bu yıl 11’incisi yapılan kazılara 10 kişiden oluşan kazı ekibi ve 7 işçiyle, corona virüsü tedbirleri alınarak devam ediliyor. Temmuz ayında başlayan çalışmalarda, Erken Demir Çağı ve Arkaik Dönem tabakalarına önem veriliyor.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Maydos Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Göksel Sazcı yönetimindesüren kazılarda, Erken Demir Çağı’na ait tabakalar içinde yapılan kazı çalışmaları sırasında 3 bin yıllık koç figürü bulundu. Erken Demir Çağ dönemine ait olduğu tespit edilen koç figürü, kazı ekibi tarafından koruma altına alındı. Kazı çalışmalarında koç figürünün yanı sıra günlük hayatta kullanılan kaplar, taş aletler, metal objeler, ağırşaklar da bulundu. Buluntuların, ilk Tunç Çağı’ndan, Arkaik Dönem’e kadar farklı evrelere ait olduğu tespit edildi.

‘ASIL AMAÇ TUNÇ ÇAĞI TABAKALARINI İNCELEMEK’

Maydos Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Göksel Sazcı, bu yıl ağırlıklı olarak Erken Demir Çağı ve Arkaik Dönem tabakalarını araştırdıklarını belirterek, asıl amaçlarının Tunç Çağı tabakalarını irdelemek olduğunu söyledi. Tunç Çağı’yla da alakalı birkaç yerde sondaj açtıklarını ve yerleşim ile kronolojiyle ilgili sonuçlar elde ettiklerini anlatan Sazcı, “Kazıların ilk 10 yılında höyükteki yerleşmede Stratigrafiyi tespit amaçlı çalışmalar yaptık. Geçen yıldan itibaren de daha geniş alanlarda mimari buluntular çıkartmak üzere höyüğün merkezine doğru ilerlemeye başladık” dedi.

‘HANGİ AMAÇLA KULLANILDIĞI HENÜZ BİLİNMİYOR’

Kazı Başkanı Doç. Dr. Göksel Sazcı, bulunan koç figürünün Erken Demir Çağı’na ait ender rastlanan hayvan figürlerinden birisi olduğunu ve yaptıkları kazı çalışmalarında ilk defa böyle bir objenin karşılarına çıktığını söyledi.

Sazcı, “Günümüzden yaklaşık 3 bin yıl öncesine ait bir buluntu. Erken Demir Çağı, kabaca M.Ö. 1200-900 yılları arasında tarihleniyor. Balkan kavimlerinin etkisinin yoğun olduğu bir döneme denk gelen bir koç figürü. Bu koç figürünün kesin olarak hangi fonksiyonda kullanıldığını söylemek zor. Kült amaçlı kullanılmış olabilir. Belki çocuk oyuncağı olarak kullanılmış olabilir. Üzerinde delikler var, bir yere asıldığını düşünüyoruz. Belki altında bir kapak vardı, kapağın üzerindeki aplikasyona ait olabilir.” ifadelerini kullandı.

Tüm detayları değerlendirme aşamasında olduklarını belirten Sazcı, buluntu hakkında ileride daha fazla şey söyleyebileceklerini kaydetti.

Maydos Antik Kenti’nde süren bu yılki kazı çalışmalarının bu ay sona ereceği belirtildi. DHA