Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filminin konusu ve oyuncu kadrosu…

İlk olarak 1968 yılında çekilen serinin en son filmi olan Maymunlar Cehennemi: Başlangıç, bu akşam nefes kesen sahneleriyle izleyiciyle buluşacak. San Francisco'da ve günümüzde geçen hikayede, genetik mühendislerinin, maymunların beyinlerini geliştirmek için yaptıkları deneyler sonucunda, maymunların insanlar üzerinde üstünlük kurmak için açtıkları savaş konu ediliyor.

2011 yapımı bilim kurgu ve aksiyon filmi olan Maymunlar Cehennemi: Başlangıç’ın yönetmen koltuğunda Rupert Wyatt oturuyor.

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: BAŞLANGIÇ FİLMİNİN KONUSU

Film günümüzde yaşanmaktadır. Genetik mühendislerinin maymunların üzerinde yaptıkları çalışmalar sonucu maymunlarda zihinsel gelişmeler olmuştur. Bunları gözlemleyen Will Rodman bir maymunu o genetik araştırmaların yapıldığı tesisten kaçırır. Filmin asıl konusu bundan sonra başlar. Will maymunla dostluk kurar ve ona pek çok şey öğretip bir insan gibi yaşatmaya çalışır. Fakat maymun bunu fark eder.

Bir gün, Will’in babası araba kazası yapar. Çarptığı arabanın sahibi Will’in babasının üzerine yürür ve bunu gören Cesar (Will, maymuna bu adı verir.) sinirlenip adamı yaralar. Bunun üzerine Cesar maymun hapishanesine atılır. Burada birçok maymunla tanışır ve pek çok işkenceye katlanır. Fakat Will’e de kırgınlığı geçmez, çünkü Will’in onu orada bıraktığını sanır. Cesar bütün bu olanlara rağmen plan kurar ve maymun arkadaşları ile kaçar ve ardından genetik mühendislerinin bulunduğu binayı yağmalarlar. Birçok insanı öldürüp ormana ulaşmaya çalışırlar ve başarırlar. Filmin sonunda Will, Cesar’a yanında kalabileceğini söyler; fakat Cesar, evinin maymunların yanı olduğunu söyler.

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: BAŞLANGIÇ FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

– James Franco – Will Rodman

– Freida Pinto – Caroline Aranha

– Andy Serkis – Caesar

– John Lithgow – Charles Rodman

– Chelah Horsdal – Irena

– Brian Cox – John

– Tom Felton – Dodge

– David Oyelowo – Steven Jacobs

– Tyler Labine – Robert Franklin

– David Hewlett – Hunsiker

– Jamie Harris – Rodney