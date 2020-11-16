Mazgalı izleyen köpeğin sırrı ortaya çıktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir caddede sürekli mazgala bakması nedeniyle esnaf ve vatandaşların ilgi odağı olan köpeğin sırrı çözüldü. Esnaf, köpeğin daha önce mazgaldan çıkan fareyi kovaladığı için aynı yerde fare aradığını söyledi.

Fethiye Caddesi’ne her gün gelerek mazgallara bakan köpek, hem vatandaşların hem de esnafın ilgi odağı oldu. Her gün akşam saatlerine yakın caddeye gelen köpek, tüm mazgalları gözleyip dakikalarca kıpırdamadan mazgalların içine bakıyor.

Sosyal medyada görüntüleri paylaşılmasının sonucu görenlerin fotoğraf çektiği köpeğin sırrını ise esnaf çözdü. Esnaflar, köpeğin daha önce içerisinden çıkan bir fareyi kovalayarak yakalaması nedeniyle sürekli mazgalların başında fare bulma ümidiyle beklediğini söylüyor.

“FAREYİ KOVALADIĞI İÇİN BAKIYOR”

Esnaf Taner Savder, “20 gün önce aşırı yağmur yağmıştı. Rögarlardan gelen sudan dolayı fareler çıktı. Fareleri kovalayınca hayvanda bir his oluştu. Acaba tekrar fare mi çıkacak diye. Fareyi kovaladığı için devamlı mazgalları geze geze bakıyor. Ünlü oldu herkes gelip çekmeye başladı” dedi.

“ADI MAZGAL OLARAK KALDI”

Mehmet Barlas adlı vatandaş ise, “Fethiye caddesinin gülü oldu. İzmit’te 1 aydır popüler. Daha önce bir ismi yoktu şu an adı mazgal olarak kaldı” diye konuştu. (İHA)