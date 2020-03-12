Meclis üyeleri, huzur paylarını Mehmetçik’e bağışladı

Karaman Belediyesi’nde CHP’li meclis üyelerinin verdiği meclis toplantısından doğan huzur haklarının Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na bağışlanması teklifine AKP ve MHP’li üyeler de destek verdi. Oy birliği ile kabul edilen teklifle meclis üyelerinin Mart ayı meclis toplantısından doğan huzur hakları Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na gidecek.

Karaman Belediyesi'nin Mart ayı olağan meclis toplantısının ilk oturumu belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Yoklamanın ardından gündem dışı teklifler görüşüldü.

CHP’li meclis üyelerinin Mart ayı huzur paylarının Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na bağışlanması teklifi oylamaya sundu. Teklif AKP ve MHP'li meclis üyelerinin de desteğiyle oy birliği ile kabul edildi.

CHP'Lİ ÜYELERİN TEKLİFİ OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

CHP’li Belediye Meclis üyeleri Paşa Evcen, Onur Irgat ve Mustafa Bülent Demir’in önerdiği teklifte şu ifadeler yer aldı:

* 27 Şubat 2020 gecesi Suriye’nin İdlib kentinde bulunan birliklerimiz alçakça bir hava saldırısına maruz kalmış 36 kahraman Türk askerimiz şehit olmuş, 32 Kahraman Türk askerimiz yaralanmıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle ve nefretle kınıyoruz. İdlib’te rejim güçlerince gerçekleştirilen alçak saldırıda şahadete yürüyen kahraman evlatlarımız başta olmak üzere tüm aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyoruz. Acımız büyüktür.

* Kederli ailelerinin ve yüce Türk milletimizin başı sağ olsun. Cumhuriyet Halk Partisi Karaman Belediye Meclis Üyeleri olarak kahraman Mehmetçiklerimizin yanında olduğumuzu tekrar belirtiyor ve bu vesileyle Mart ayı meclis toplantısından doğan huzur haklarının gerekli çalışmalar ve görüşmeler yapılarak Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na bağışlanmasını teklif ediyoruz. Önergemizin kabulünü rica ediyoruz.