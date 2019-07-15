Meğer mutluluk parayı çağırıyormuş!

Romanlarda, filmlerde ve şarkılarda “Parayla saadet olmaz” diyenler galiba haklı çıkıyor. Çünkü, ünlü Duygusal Özgürleşme Teknikleri (EFT) uzmanı ve eğitmeni Melek Dilek Kırıkkanat, parayı hayatımıza çekmenin yolunun mutlu zihinlerden geçtiğini söylüyor. Kırıkkanat'ın bu konudaki tavsiyeleri şöyle:

ENERJİ PARANIN MUTLU FREKANSINA BAĞLAR

“Hayatımıza parayı çekebilmemiz için önce içten değişmemiz gerekiyor. Yani, para ile ilgili olan tüm düşünce ve duygularımızı dönüştürmemiz şart. Bunun için de Duygusal Özgürleşme tekniğini kullanmalıyız. Bu teknikle kişinin para ile ilgili olan yanlış inançlarını dönüştürdükten sonra, çok etkili para egzersizleri yaparak enerjimizi yükseltmeliyiz. Biliyorsunuz ki, her şey enerjidir. Enerji olmadan hiçbir şey olmaz. Parada mutlu ve yüksek bir enerji olduğu için ona ulaşmanın yolu da bu olmaktadır. Bizim enerjimiz yükseldiğinde dolayısıyla paranın mutlu frekansına bağlanmış oluyoruz. Böylece hayatımıza parayla ilgili mutlu olaylar ve mutlu insanlar girmiş oluyor ve bize de para akışı başlıyor.”

Merkezi İngiltere'de olan GOE (Enerjistler Birliği)'nin lisanslı eğitmeni olan Melek Dilek Kırıkkanat GOE Başkanı Dr. Silvia Hartmann'ın belirlediği yöntemler doğrultusunda “Para konusunda” kurslar veriyor. Kırıkkanat, bu kurslarda etkili egzersizlerle enerjiyi üst seviyelere çıkardığını belirterek, kişilerin parayla ilişkilerini düzelttiğini iddia ediyor.