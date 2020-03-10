Meghan-Harry ve Kate-William çiftleri arasındaki gerginlik kameralara yansıdı

Meghan Markle ve Prens Harry, Kraliyet Ailesi'nden tamamen ayrılmadan önce, dün tüm aile ile son kez İngiliz Milletler Topluluğu Günü'ne katıldı. Kilisede çekilen bir video, kardeşler ve eltiler arasındaki gerginliği gözler önüne serdi...

Meghan Markle ve Prens Harry, 31 Mart’ta Kraliyet Ailesi’ndeki tüm görevlerini bırakmadan önce son kez resmi bir etkinliğe katıldı. CommonWealth Day yani İngiliz Milletler Topluluğu Günü’ne katılan Meghan ve Harry’nin hemen Kanada’ya döneceği konuşuluyor.

Etkinlikte Emilia Wickstead markasına ait yeşil bir elbise tercih eden Meghan ve eşi Harry, oldukça neşeli görünürken, Kate ve William cephesinde ise işler pek yolunda gitmiyor gibiydi. Catherine Walker & Co. markasına ait kırmızı kabanı ile son derece şık bir görünüm elde eden Kate Middleton ve eşi Prens William’ın kiliseye girdiklerinde çeklien video, kardeşler ve eltiler arasındaki soğuz rüzgarları göz önüne serdi.

Kilisede çekilen bir videoda Meghan ve Harry, ikinci sırada yerlerinde otururken, içeriye Kate ve William giriyor. Meghan, çifte selam veriyor lakin müstakbel kral ve kraliçe pek oralı olmuyor ve önlerine dönüp oturuyorlar. İşte bu görüntüler dış basın kadar sosyal medyada da geniş yer buldu. Öyle yorumlar yapıldı ki, ‘Son kez birbirlerinden nefret ettiler’ diyenler bile vardı.