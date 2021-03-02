Meghan Markle 2.1 milyon dolar istiyor

İngiliz Mail on Sunday’e karşı açtığı davayı kazanan Meghan Markle dudak uçuklatan bir para talep etti.

Mail on Sunday’in Meghan’ın, arası kötü olan babası Thomas Markle’a yazdığı 5 sayfalık mektubu yayınlaması üzerine başlayan yasal süreç geçen ay sonlanmıştı.

Meghan Markle, mahremiyetine saldırıda bulunulduğu gerekçesiyle davayı kazanmıştı. Hakim Mark Warby, gazetede yayınlanan haberin kişilik haklarına ve mahremiyete zarar verdiğini söylemişti.

6 AY BOYUNCA İLAN KALACAK

Dava ile ilgili bugün bir duruşma daha gerçekleşti. Maliyetler, harçlar ve diğer ödemelerle birlikte çözüme kavuşmayı bekleyen bazı diğer konuların görüşüldüğü duruşmada Meghan’ın avukatları gazeteden 1.5 milyon İngiliz poundu (yaklaşık 2.1 milyon dolar) talep etti.

Meghan’ın avukatları, avukat masrafları ve diğer harcamaların yarısının 14 gün içerisinde ödenmesini istedi. Öte yandan Meghan’ın davayı kazandığıyla ilgili gazetenin ilk sayfasında bir ibare yer almasını istediğini ve gazetenin internet sitesi MailOnline’ın internet sitesinin ana sayfasında da en az 6 ay boyunca ilgili bir ibarenin yer alması gerektiğini talep etti.

PAZAR GÜNÜ KIYAMET KOPACAK

Meghan Markle’ın avukatı Ian Mill, amaçlarının gazeteyi cezalandırmak olmadığını sadece gazetenin Meghan ile ilgili haberlerle elde ettiği kardan, zararlarını karşılamak olduğunu söyledi.

Galler Prensi Harry ile evlenerek kraliyet ailesine giren 39 yaşındaki Meghan Markle, ilk çocukları Archie’yi dünyaya getirdikten sonra eşi ile birlikte geçen yıl California’ya taşınmıştı.

ABD’li ünlü televizyoncu Oprah Winfrey’nin programına katılan Meghan Markle ve Prens Harry’nin bu programı bu pazar yayınlanacak.

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