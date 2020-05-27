Meghan Markle, Adele konusunda endişeleniyor

Yeni Zelanda'da yayımlanan bir magazin dergisinin iddialarına göre, aynı muhitte yaşayan Prens Harry'nin Adele'in evinde fazla vakit geçirmesinin Meghan Markle'ı endişelendirdiği öne sürüldü.

Kraliyet ailesinden ayrılma kararlarından bu yana Prens Harry ve Meghan Markle hakkında ortaya atılan söylentilere bir yenisi daha eklendi.

Yeni Zelanda’da yayımlanan Woman’s Day adlı magazin dergisi, Adele’in Prens Harry’ye ne zaman isterse evine gelebileceği yönünde bir davette bulundu. İddialara göre Adele’in bu daveti Meghan Markle’ı rahatsız etti.

Harry ve Meghan çiftine yakın bir kaynak da, “Meghan, Harry’yi bitkisel içecekler içen bir vegana dönüştürmek için çok uğraştı. Ancak Adele’in partileri sevmesi Meghan’ın planını bozabilir” dedi.

SAĞLIKLI YAŞAM ENDİŞESİ

Adele’in son dönemde 45 kilo vermesinin de sağlıklı yaşam konusunda Markle’ın endişelerini artırdığı iddia edildi.

“HARRY İSTİSNA OLABİLİR”

Daha önce Los Angeles’a yerleşen Harry ve Meghan çiftine, bölge hakkında tüyolar verdiği ortaya çıkan Adele’in, 9 yıl önce Glamour dergisine verdiği röportaj da yeniden gündeme geldi. Ünlü şarkıcı verdiği röportajda, kızıl saçlılardan hoşlanmadığını ancak Prens Harry’nin istisna olabileceğini söylemişti.