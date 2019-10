Meghan Markle, arkadaşlarının Prens Harry ile evlenmemesi için uyardığını itiraf etti

Geçen yıl mayıs ayında Prens Harry ile evlenerek oyunculuk kariyerine son veren Sussex Düşesi Meghan Markle, eşi ile birlikte çıktıkları Afrika gezisinden sonra, ITV’de yayımlanacak bir belgesel için Tom Bradby’ye özel bir röportaj verdi.

Önce, sunucunun “Zihinsel ve fiziksel sağlığın nasıl?” sorusuna gözleri dolarak cevap verdi Meghan ve hamileliği ve sonrasında medyanın acımasızca davrandığını anlattı. Meghan şöyle devam etti: “Bunu sorduğunuz için teşekkür ederim. Nasıl olduğumu soran çok az kişi var. Özellikle bir kadın olarak bu çok zor. Yeni evlenmiş olmak ve yeni anne olmak medya ve halkın baskısıyla bunların üstesinden gelmek çok zor.”

Bradby’ye içini döken Meghan, yeni hayatıyla nasıl başa çıktığını anlattı. Hatta öyle bir açıklama yaptı ki, Prens Harry’yi ne kadar sevdiğini de gözler önüne sermiş oldu. Arkadaşlarının başlarda kendisine Prens Harry ile evlenmemesini, çünkü İngiliz bulvar gazetelerinin hayatını mahvedeceğini söylediklerini belirten Meghan “Kolay olacağını hiç düşünmedim ama adil olur diye düşünüyordum” dedi ve ekledi: “Eşimle o dönem ilk tanıştığımda, ben çok mutlu olduğum için arkadaşlarım da öyleydi. Ama İngiliz arkadaşlarım bana, ‘Eminim ki o harika biridir, ancak bunu yapmamalısın çünkü İngiliz bulvar gazeteleri hayatını mahvedecek' dediler.”

Düşes Markle, oğlu Özellikle oğlu Archie doğduktan sonra karşılaştığı baskıyla ilgili de konuştu. Yapılan haberler, çıkan dedikodular ve acımasızca yapılan yorumlarla nasıl başa çıktığını anlatırken ağlamaklı bir ifadeye bürünen Meghan, eşine kısaca ‘H’ diye hitap ettiğini de belirtti: “Uzun zamandır H'ye söylüyorum, sadece hayatta kalmak yetmez. Hayatın anlamı bu değil. Başarmak ve mutlu hissetmek zorundasın. Soğukkanlı olma konusundaki İngiliz duyarlılığını gerçekten uygulamaya çalışıyorum.”

Prens Harry’de röportaja katıldı ve eşine her zaman destek olduğunu, ona yapılan bu davranışları kabullenemediğini ve her zaman ailesini koruyacağını söyledi. Paparazzilerin annesi Prenses Diana'ya yaptıklarını şimdi Markle'a uyguladıklarını söyleyen Harry, “Annemi kaybettim ve şimdi karımın da aynı muktedir güçlerin kurbanı oluşunu izliyorum. Ancak her zaman ailemi koruyacağım” dedi.

“Gördüğüm her fotoğraf makinesi duyduğum her flaş sesi bana annemi hatırlatıyor” derken sesi titreyen Harry, aynı durumun eşinin başına gelmesini istemediğinin de altını çizdi.