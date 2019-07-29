Meghan Markle artık bir Vogue editörü

Yaklaşık üç ay önce anne olan Meghan Markle, şimdi de yazar oldu. Geçtiğimiz ay, Markle’ın Vogue dergisinin ABD ve İngiltere yayınlarında yazacağı iddia edilmiş ama Kraliyet Ailesi’nden hiçbir açıklama gelmemişti. Hatta bu adımı atmasındaki sebep olarak da Düşes’in Prens Archie'yi doğurduktan sonra bir Kraliyet mensubu olarak düşük bir profil çizmesi olmuş.

Dün akşam Sussex Royal hesabı beklenen açıklamayı yaptı ve Meghan Markle’ın artık bir Vogue editörü olduğunu yazdı. Derginin İngiliz edisyonunda, eylül ayı itibariyle konuk editör olarak görev alacak Markle, ABD eski Başkanı Barack Obama’nın eşi Michelle Obama ile de bir röportaj yapmış…

