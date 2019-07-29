Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Meghan Markle artık bir Vogue editörü
Meghan Markle artık bir Vogue editörü
Meghan Markle hakkında geçtiğimiz ay bir iddia ortaya atılmış ve Düşes'in Vogue dergisinde yazacağı söylenmişti. Dün Instagram'daki resmi Sussex Royal hesabı, iddiaların gerçek olduğunu açıkladı...
Yaşam 29 Temmuz 2019 - 09:07

Yaklaşık üç ay önce anne olan Meghan Markle, şimdi de yazar oldu. Geçtiğimiz ay, Markle’ın Vogue dergisinin ABD ve İngiltere yayınlarında yazacağı iddia edilmiş ama Kraliyet Ailesi’nden hiçbir açıklama gelmemişti. Hatta bu adımı atmasındaki sebep olarak da Düşes’in Prens Archie'yi doğurduktan sonra bir Kraliyet mensubu olarak düşük bir profil çizmesi olmuş.
Dün akşam Sussex Royal hesabı beklenen açıklamayı yaptı ve Meghan Markle’ın artık bir Vogue editörü olduğunu yazdı. Derginin İngiliz edisyonunda, eylül ayı itibariyle konuk editör olarak görev alacak Markle, ABD eski Başkanı Barack Obama’nın eşi Michelle Obama ile de bir röportaj yapmış…