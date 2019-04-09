Meghan Markle bebeğini vegan yetiştirmek istiyor

Doğumuna sayılı günler kalan Meghan Markle, daha bebeğini kucağına almadan, kraliyetin kurallarına aykırı olan kararlarla gündemden düşmüyor. Önce bebeğini, akvaryuma benzettiği sarayda yetiştirmek istemedi Frogmore Cottage’daki eve taşındı, ardından İngilizlerin geleneğinde olmayan ‘Baby Shower’ yaptı, doğumun hastanede değil evde olmasını istedi, sarayın doktorlarının doğuma girmemesi konusunda ısrarcı oldu…

Meghan şimdi de doğacak bebeğini vegan yetiştirmek istemesiyle gündemde… News.com.au haberine göre Meghan’ın yeni evinde görevli hizmetliler, Düşes’in ‘Veganlık konusunda hassas olduğunu ve bebeğini de bu doğrultuda büyüteceğini’ konuştuğunu bildirmiş…

37 yaşındaki eski oyuncu, hamileliği boyunca da çok az miktar et tüketip, genellikle meyve ve sebze ile beslenmiş. Hayvansal ürünlerden uzak durmaya çalışan Markle, bebeğin odasını dahi vegan boyalarla boyayıp, vegan mobilyalarla döşemiş.

Bir başka söylentiye göre de Kraliçe II. Elizabeth ise bu duruma karşı çıkmış ve Meghan’ın böyle bir kararı tek başına alamayacağını bildirmiş…

