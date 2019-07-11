‘Meghan Markle bebek tutmayı bilmiyor’ tartışması

Kraliyet Ailesi üyeleri Kate Middleton – Prens William ve Meghan Markle – Prens Harry, dün İngiltere’de düzenlenen Wokingham’daki Billingbear Polo Kulübü’nde bir polo turnuvasına katıldı. Hayırseverlik maçında prensler at üstünde koştururken, eltiler de çocuklarıyla birlikte maçı izledi.

Kate Middleton üç çocuğu ile keyifli vakit geçirirken, Meghan Markle ise acemi halleriyle dikkat çekti. Şu an resmi olarak hala doğum izninde olmasına rağmen, iki ay içinde üçüncü kez basının karşısına çıkan Meghan’ın bebeği Archie’yi tutamayışı tartışmalara neden oldu.

İlk kamuya açık verdiği görüntülerde iki aylık bebeği tutmayı bir türlü beceremeyen Meghan, kraliyet yorumcuları tarafından da eleştirildi. ‘Tutarken rahatsız gibi görünüyor’, ‘Birazdan bebeği bırakacak gibi’ yorumu yapan eleştirmenler dışında, sosyal medya da Meghan’ı acımasızca eleştirdi. 37 yaşındaki yeni anne için ‘Bebeği elinden alın düşecek’, ‘Meghan daha kendi bebeğini nasıl taşıyacağını bilmiyor! Utanç verici’, ‘Küçük Archie için endişeleniyorum’, ‘Biri şu zavallı bebeğe şapka ve çorap giydirsin’, ‘Nasıl bir anne bebeğini böyle tutar’ gibi yorumlar yapıldı.

