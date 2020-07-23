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Meghan Markle, doğum günü için corona virüsü testi yaptırma şartı koydu
Meghan Markle, doğum günü için corona virüsü testi yaptırma şartı koydu
Meghan Markle, 4 Ağustos'ta kutlayacağı doğum günü için şimdiden hazırlıklara başladı. Düşes, partiye katılacak davetlilere ise corona virüsü testi yaptırma şartı koydu...
Yaşam 23 Temmuz 2020 - 14:26

Prens Harry ile birlikte Kraliyet Ailesi’ndeki tüm görevlerini bırakıp, Los Angeles’a yerleşen Meghan Markle, 4 Ağustos’ta doğum gününü bir parti ile kutlamaya hazırlanıyor. Çifte yakın bir ismin Daily Mail’e verdiği bilgilere göre, 39 yaşına girecek olan Markle, Santa Barbara’nın biraz dışındaki Montecito’da düzenleyeceği parti için davetlilere bir şart koydu.

VİRÜSÜN AİLESİNE BULAŞMASINI ÖNLEYECEK

Markle, partiye katılacak kişilerin Covid 19 testi yaptırmasını, testin sonucunda negatif çıkanların sadece gelmesini istiyor. Arkadaşına göre bu şekilde hem virüsün kendisine ve ailesine bulaşmasını önlemiş olacak hem de sorumlu davranış görüntüsü verecek.

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