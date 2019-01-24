Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Meghan Markle gizli açtığı Instagram hesabını kapattı
Meghan Markle gizli açtığı Instagram hesabını kapattı
Sussex Düşesi Meghan Markle'ın, geçtiğimiz yıl Prens Harry ile nişanları ilan edildikten sonra Instagram hesabı kapatılmıştı. Meğer Markle'ın kimsenin bilmediği bir başka hesabı daha varmış...
Yaşam 24 Ocak 2019 - 08:54

Prens Harry ile evlenene kadar oyunculuk yapan, aktif bir sosyal medya hayatı olan Meghan Markle, Ocak 2018 itibariyle tüm her şeyi geride bıraktı. Prens ile nişanlandıkları halka duyurulduktan sonra ise sosyal medya hesapları kapatıldı.

Meghan Markle'ın hesabını kapatmadan önce 2,5 milyon takipçisi vardı...

Meghan Markle’ın hesabını kapatmadan önce 2,5 milyon takipçisi vardı…

En azından yakın bir zamana kadar herkes öyle biliyordu. The Sun’un haberine göre, meğer Meghan Markle gizlice başka bir Instagram daha açmış. Sadece yakın arkadaşlarını takip eden ve özel hayatını paylaşan Markle, ‘zihinsel sağlını’ için yakın bir zamanda yeni hesabını da kapatmış.
meghan-markle4Basında yer alan habere göre, Meghan negatif yorumlardan ötürü duygusal olarak yıpranmış. Sosyal medya trolleri tarafından yazılan art niyetli ve aşağılayıcı içerikleri görmeye artık katlanamıyormuş. Düşesin, hakkında yapılan yorum ve başlıklara artık dayanamadığı, hesabını kapamasının ardından da çok yalnız ve izole hissettiği söyleniyor… Yakın kaynaklar, Meghan Markle’ın korumasız tek başına dışarı çıkamayacak kadar da güvensiz hissettiğini söylemiş.
meghan-kapak

Etiketler