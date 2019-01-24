Meghan Markle gizli açtığı Instagram hesabını kapattı

Prens Harry ile evlenene kadar oyunculuk yapan, aktif bir sosyal medya hayatı olan Meghan Markle, Ocak 2018 itibariyle tüm her şeyi geride bıraktı. Prens ile nişanlandıkları halka duyurulduktan sonra ise sosyal medya hesapları kapatıldı.

En azından yakın bir zamana kadar herkes öyle biliyordu. The Sun’un haberine göre, meğer Meghan Markle gizlice başka bir Instagram daha açmış. Sadece yakın arkadaşlarını takip eden ve özel hayatını paylaşan Markle, ‘zihinsel sağlını’ için yakın bir zamanda yeni hesabını da kapatmış.

Basında yer alan habere göre, Meghan negatif yorumlardan ötürü duygusal olarak yıpranmış. Sosyal medya trolleri tarafından yazılan art niyetli ve aşağılayıcı içerikleri görmeye artık katlanamıyormuş. Düşesin, hakkında yapılan yorum ve başlıklara artık dayanamadığı, hesabını kapamasının ardından da çok yalnız ve izole hissettiği söyleniyor… Yakın kaynaklar, Meghan Markle’ın korumasız tek başına dışarı çıkamayacak kadar da güvensiz hissettiğini söylemiş.

