Meghan Markle Good Morning America programına konuk oldu

Sussex Düşesi Meghan Markle, ilk TV röportajını Disney filmi için gerçekleştirdi ve dün Good Morning America programına katıldı. Disney’in vahşi yaşam belgeseli Elephant’ı seslendiren Meghan Markle, röportajda “Doğal ortamlarında fillerle uygulamalı bir deneyim yaşayabildiğim için çok şanslıydım” dedi.

Markle ayrıca fillerden ne kadar etkilendiğini de söyledi: “Filmde ne kadar dikkat çekici olduklarını görüyoruz. Anıları inanılmaz. Sürünün yakın bağlantısı, gençlerinin korunması müthiş…”

