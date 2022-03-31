Meghan Markle, Kate Middleton’u ilk kez gördüğü anı tek kelime ile anlattı

Kraliyet Ailesi'nden ayrılma kararı ile uzun süre gündemden düşmeyen Prens Harry ve Meghan Markle'ın BBC'ye verdiği röportaj gündem oldu. Röportajda Meghan, Kate Middleton ve diğer aile üyeleriyle tanışmasını tek kelimeyle anlattı.

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Meghan Markle, Prens Harry ile evlendikten hemen sonra Kraliçe, Prens Charles, Prens William ve Kate Middleton ile tanıştığı anlarla ilgili ilk kez konuştu.

İngiliz Daily Mirror gazetesinin haberine göre, Meghan, Cambridge Düşesi Kate Middleton ile ilk kez 2017 yılında tanıştı.

Prens Harry ile birlikte BBC’ye röportaj veren Meghan Markle, Kraliyet ailesi ile ilk kez bir araya gelişlerini anlattı.

TEK KELİME İLE ‘HARİKA’

Harry, “Heyecan vericiydi. Bir süredir Meghan ile görüşüyordum ancak kimseye bu durumdan söz etmedim. Sonra öğrenince William onunla tanışmayı çok istedi. Kate de aynı şekilde. O kesinlikle…” ifadelerinde bulunduğu sırada Meghan araya girdi ve ‘harika’ olarak yanıt verdi.

Sussex Düşesi, kraliyet ailesini çok cana yakın ve misafirperver bulduğunu da anlattı. Meghan Markle, Kraliçe Elizabeth ile ilgili olarak, “Harry’nin büyükannesi olarak farklı bir yönü ve sevgisiyle karşılaşma fırsatım oldu.” dedi. Markle sözlerini, “Benim için o kadar önemliydi ki, onunla tanıştığım zaman daha derin bir anlayışa sahip oldum ve tabii ki onunla zaman geçirebildiğim için inanılmaz bir saygı duydum.” ifadeleriyle sürdürdü.

“Ve o gerçekten inanılmaz bir kadındı.” dedi.

PRENS HARRY TÖRENE KATILMADI

Öte yandan, İngiliz Daily Mirror gazetesi, kraliyet uzmanlarına dayandırdığı haberinde, kraliyette yeni bir Prens Harry çatlağı oluştuğunu öne sürdü. Prens Harry, “başka bir belgesel” çekeceği için Prens Philip’in anma törenine gelmemekle suçlandı. Kraliyet ailesi, 29 Mart günü Westminster Abbey’de Edinburgh Dükü Prens Phillip’in anma törenine katılmıştı. Törende Meghan ve Prens Harry’nin yer almaması dikkat çekmişti.

Meghan Markle ve Prens Harry'nin düğününden önce Cambridge Düşesi Kate ile Markle arasında tatsız olaylar yaşanmış ve hatta Markle, bunu Oprah'ın programına da taşımıştı. Düğünden birkaç gün önce çiçekçi kız elbiseleri üzerine çıkan tartışmadan sonra Markle ağladığını ve çok kırıldığını ve bunun üzerine Kate'in çiçek göndererek kendisinden özür dilediğini anlatmıştı.

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