Meghan Markle kendisine ırkçılık yapan isimleri açıkladı

İngiliz Kraliyet Ailesi'yle olan resmi bağlarını 2020 yılında koparan Sussex Düşesi Meghan Markle, kendisi hakkında "ırkçı" yorumlar yapan iki kişiyi ifşa etti.

Yeni çıkan şok edici bir kitapta, Prens Harry ile evli olan Meghan Markle’ın kraliyet ailesinin sadece bir değil iki üyesini ırkçı açıklamalar yapmakla suçladığı iddia edildi.

Gazeteci Omid Scobie, “Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival” adlı kitabında Sussex Düşesi’nin kayınpederi Kral 3. Charles’a özel mektuplar yazdığını ve bu mektuplarda “ırkçı sohbetlere” katılan iki kişinin isimlerini verdiğini yazıyor.

42 yaşındaki Markle, ilk olarak kraliyet ailesinin bir üyesinin, Mart 2021’de Oprah Winfrey ile yaptığı bir röportajda kendisi ve Prens Harry’nin (39) oğlu Archie’nin “ten rengiyle ilgili endişelerini” dile getirdiğini açıkladı. Bu kişinin Kral 3. Charles olduğu iddia edilmişti.

39 yaşındaki Prens de, röportajın ilerleyen bölümlerinde konu hakkında daha fazla ayrıntı vermeyi reddetti ancak söz konusu haber, medyada büyük yankı uyandırdı.

İSİMLERİN KİM OLDUĞU MERAK UYANDIRDI

Abisi Prens William ise o dönemde ailesini savundu ve kraliyet ailesinin “pek de ırkçı bir aile olmadığını” söyledi.

Scobie’ye konuşan bir kraliyet uzmanı söz konusu “ırkçı” yorumlarda bulunan bu kişilerin kim olduğunu bildiğini iddia ediyor ancak Birleşik Krallık’taki yasalar nedeniyle isimlerini söyleyemiyor. Bu nedenle “Endgame” isimli kitapta ırkçı söylemlerde bulunduğu iddia edilen iki kişinin kimliği açıklanmıyor.

Kitap, salı günü okurlarla buluşmaya hazırlanıyor.

