Meghan Markle kişisel projesi “Arketipler”den tamamen vazgeçti

Spotify ile kurduğu podcast anlaşması geçtiğimiz aylarda iptal olan Meghan Markle cephesinden bir kötü haber daha geldi.

Sozcu.com.tr

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Eşi Prens Harry ile birlikte İngiliz Kraliyet Ailesi’ndeki resmi görevlerinden ve İngiltere’den 2020 yılında ayrılan Meghan Markle, Spotify ve Netflix ile yaptığı milyon dolarlık anlaşmalarla hayatına devam etme kararı almıştı.

ABD’ye yerleşen sansasyonel çiftin, burada başladıkları 544 milyon TL’lik (20 milyon dolar) Spotify işbirliğinin ise geçtiğimiz aylarda “karşılıklı bir sözleşme” ile sona erdiği açıklanmıştı.

Çeşitli kaynaklar, Markle'ın “Arketipler” isimli podcast'indeki bazı röportajların “diğer çalışanlar tarafından yapıldığını” iddia ederek iptalin bu nedenle gerçekleştiğini belirtmişti.

Her ne kadar Spotify ile anlaşmayı sonlandırma kararı “karşılıklı” olarak tanımlansa da, Bill Simmons, katıldığı bir podcast’te çifti “lanet dolandırıcılar” olarak nitelendirerek ikiliyi kamuoyu önünde eleştirmişti.



Markle'ın 12 bölümlük podcast'inde Mariah Carey, Serena Williams ve Mindy Kaling de dahil olmak üzere bir dizi yüksek profilli konuk yer aldı.

Geçen yıl ağustos ayında, New York'tan bir gazeteci olan podcast konuğu Allison Yarrow, röportaj yaparken aslında Markle ile konuşmadığını, bunun yerine karşısında yapım şirketinin bir üyesi olduğunu açıkladı.

Röportajın kaydedilmesinden kısa bir süre sonra sosyal medyada yapılan bir paylaşımda, sohbetin Farrah Safarfi adlı bir ses yapımcısıyla gerçekleştiği ortaya çıktı.

Markle cephesinden gelen son haber ise, eski aktrisin “Arketipler” ismini ticari marka haline getirmek için yaptığı başvuruları geri çektiği oldu.

Bu başvurunun geri çekilmesi, Markle’ın podcast defterini tamamen kapatması olarak yorumlandı.

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